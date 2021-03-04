Küresel yatırımcıya koruma

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı "İnsan Hakları Eylem Planı" ile yaşama geçirilecek uygulamalar iş dünyasının, küresel yatırımcının da en büyük güvencesi olacak. Uluslararası yatırımcılara kendi dillerinde Türk hukuk sistemi rehberi hazırlanacak. Sözleşmelerde kazanılan haklar, mülkiyet hakkı, ticari sırlar yasal güvenceye alınırken, mevzuatlarda "teşebbüs özgürlüğüne" aykırı tek bir hüküm kalmayacak. Finans, kamulaştırma, imar, vergi ihtisas mahkemeleri kurulacak, ticari uyuşmazlıklarda tahkim daha çok kullanılacak. Yatırımcılara, "Türkiye'nin geleceğine güvenin" diye seslenen Başkan Erdoğan'ın açıkladığı 50 hedef ve 393 faaliyetten oluşan Eylem Planı Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinde Türkçe ve İngilizce olarak yayımlandı.



GÜVENCE SAGLAYAN 10 BASLIK

Eylem Planı'nda yatırımcılara hukuk karşısında güvence sağlayan 10 önemli başlık şöyle:

● Kamu ile yatırımcılar arasında uyuşmazlıkları gidermek, hızlı karar alabilecek yeni bir kurumsal yapı kurulacak. Özel kesim yatırımlarının korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılacak.

● Uluslararası yatırımcılar ve yabancı kişilere, haklarıyla Türk hukuk sistemini anlatan yazılı ve görsel materyaller kendi dillerinde hazırlanarak erişimlerine sunulacak.

● Kamu ihale mevzuatı gözden geçirilecek. AB ile uyumlu yasal düzenlemeler yapılacak.

● Ticari sırrın tüm yönleriyle düzenlendiği ve korunduğu düzenlemeler hayata geçirilecek. Türk Ticaret Kanunu'nda şirketlerin tasfiyesi basitleştirilecek.

● Sözleşme ve teşebbüs hürriyetine ilişkin mevzuat ve uygulamalar öngörülebilirlik, kazanılmış hakların korunması ve şeffaflık ilkeleri temelinde gözden geçirilecek.

● Mülkiyet hakkı kapsamında yabancı yatırımcının Türkiye'de ticari mülk sahibi olması, yasal teminatla korunması sağlanacak.

● Ticari davalar kısa sürede sonuçlandırılacak, ticari hayatın yoğun olduğu il ve ilçelerde ticaret mahkemeleri ile fikri ve sınai haklar mahkemeleri kurulacak.

● Yatırım ombudsmanlığı ile yatırımcılar arasında çıkan uyuşmazlıklar kısa sürede karara bağlanacak.

Ticari arabuluculuk merkezleri kurulacak.

● Tahkimin ticari uyuşmazlıkların çözümünde daha fazla kullanılması teşvik edilecek.



● Kamu kurumlarına yapılan başvurularda idarenin cevap verme süresi 60 günden 30 güne indirilecek.

HAZAL ATEŞ/ANKARA