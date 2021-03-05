Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; Adalet Bakanlığı 155 sürekli işçi alımı yapacak. Yayınlanan ilanda, "Adalet Bakanlığı merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile Kontenjan Dağılımı Tablosunda belirtilen şekilde 155 sürekli işçi (temizlik görevlisi) alımı yapılacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.