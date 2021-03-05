Bu ay 3 bin 500 konutun ihalesi yapılacak

İzmir'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin neden olduğu acılar, merkezi hükümet, yerel yönetimler ve vatandaşların el ele vermesiyle hafifletildi. Mart ayının ilk haftası olarak belirlenen "Deprem Haftası", Türkiye'de depremin neden olduğu yıkımları ve acıları bir kez daha hatırlattı. Seferihisar açıklarında meydana gelen depremde Bayraklı'da Rıza Bey, Doğanlar, Emrah ve Yağcıoğlu apartmanları yıkıldı. Bazı apartmanlarda ağır hasar oluştu. Depremde 117 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi yaralandı.

1444'ÜNÜN TEMELİ ATILDI

Bayraklı'da yıkılan 71 binanın bulunduğu yerler proje alanı olarak belirlendi. Buralarda ve rezerv konut alanı olarak belirlenen şehir hastanesi yakınındaki bölgede konut yapımı için çalışmalar başladı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ömer Albayrak, Bayraklı'da 1444 konutun yapımı için temel atma töreninin yapıldığını hatırlatarak, konut rezerv alanında da ilk etapta 397 konutun ihalesinin TOKİ tarafından yapıldığını ifade etti. Albayrak, mart ayı içerinde 3 bin 500 konuta kadar etaplar halinde ihaleler gerçekleştirileceğini söyledi. Bu arada Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından büyük kısmı 2012 yılından bu yana 60,5 milyar liralık destekle kentsel dönüşüm yatırımı yapıldığı bildirildi.

250 MİLYON TL ÖDENDİ

DASK'TAN 20 bine yakın kişiye prim ödendiğini belirten Albayrak, 24 bine yakın başvurunun da incelendiğini, DASK'tan toplam 250 milyon lira civarından ödeme yapıldığını ifade etti. Depremden sonra DASK'a olan talebin yüzde 2 civarında arttığını kaydeden Albayrak, temeli atılan konutların ağustostan sonra kademeli olarak hak sahiplerine teslim edilmeye başlanacağını söyledi. Albayrak, "Yıl sonu itibarıyla konutların büyük bir kısmı teslim edilmiş olacak" dedi.