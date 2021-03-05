Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğüne 58 sürekli işçi alınacak

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren ceza infaz kurumları ile ceza infaz kurumları ve tutukevleri personeli eğitim merkezlerinde istihdam edilmek üzere 58 temizlik görevlisi alımı yapılacak.

Başvurular, 8 Mart'a kadar Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) internet sitesi üzerinden gerçekleştirilecek.

Adaylar, İŞKUR tarafından yayımlanan listeden sadece bir il için başvuru yapabilecek.

Ankara, Denizli, Elazığ, İstanbul, Kahramanmaraş ve İzmir için ilan edilen temizlik görevlisi kadrosuna sadece bu illerde ikamet edenler başvuru yapabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.