Ziraat ve Halkbank’tan üretime büyük destek

PANDEMİ döneminde sağladıkları finansmanla Türkiye'nin 2020'de dünyada büyüyen nadir ülkeler arasına girmesini sağlayan kamu bankaları, önemli bir firmayı daha ayağa kaldırarak ekonomiye desteklerini gözler önüne serdi. Ziraat Bankası ve Halkbank, 2018'de konkordato ilan edip 2020 Eylül ayında hisselerini devraldıkları Keskinoğlu'nu tekrar hayata döndürdü.

DEVREYE GİRDİK

İKİ bankanın, Keskinoğlu A.Ş. nezdindeki hisselerinin yüzde 20'lik payı Tiryaki Holding ve Matlı Holding ortaklığında kurulan Tima Yem ve Gıda Tic. A.Ş.'ye devredildi. 175 bin nüfusa sahip Manisa'nın Akhisar ilçesinin ekonomisinin temel taşlarından biri olan Keskinoğlu, bu işbirliği ile ortaya çıkan sinerji sayesinde büyümesine ivme kazandırarak, ülke ekonomisine ve istihdama katma değer sağlamayı sürdürecek. ZİRAAT Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, kamu bankaları olarak kendi bilançolarının yanı sıra, müşterilerinin ve Türkiye'nin bilançosunu da dikkate alma konusunda her geçen gün yeni örnekleri hayata geçirdiklerini söyledi. Aydın, "Bu süreçte önemli bir sorumluluk üstlendik. Yaptığımız iş meyvelerini verdikçe, bölgedeki üretim ve ticari faaliyet canlanıp istihdam arttıkça, ne kadar doğru bir iş yaptığımızı gördük" dedi. HALKBANK Genel Müdürü Osman Arslan ise, "Bölge ve ülke ekonomisine bu denli önemli katkı yapan bir kuruluşa Ziraat Bankası ve Halkbank olarak kayıtsız kalmamız beklenemezdi. Yaşanan sıkıntıları aşmak için devreye girdik ve firmanın hayatını sürdürebilmesi için destek olduk. Katkımızla Keskinoğlu, mali yapısını düzeltti ve yeniden bölge ekonomisinin en güçlü ögesi haline gelme potansiyeli taşıdığını ortaya koydu" diye konuştu.