AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten “Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur” diyen Kılıçdaroğlu'na sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" diyen CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

Çelik'in Twitter hesabından yaptığı açıklamalar şu şekilde:

"Kılıçdaroğlu "Erdoğan bir milli güvenlik sorunudur" demiş. Bu, Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden saldırganların dilidir. Kılıçdaroğlu kendisinin bir "demokrasi sorunu" olduğunu ve milli güvenlik konusunda pusulası olmadığını bir kere daha ilan etmiştir.

Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin milli güvenlik politikalarına cesaret ve kararlılıkla liderlik etmektedir. Milli güvenliğimizin en büyük dayanağı hak ve menfaatlerimiz konusunda kararlı bu politikalardır.

Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin milli güvenliği konusunda ne derece kararlı olduğunu bugün Başkomutan olarak MAVİ VATAN 2021 TAKTİK TATBİKATI vesilesiyle vereceği mesajlarla tüm dünyaya bir kere daha duyuracaktır.

Cumhurbaşkanımızı Avrupa ırkçılarının, Paşinyan'ın Ermenistanı'nın ve Enosis zihniyetinin "milli güvenlik sorunu" olarak gördüğü doğrudur. Ancak Kılıçdaroğlu'nun da Cumhurbaşkanımızı "milli güvenlik sorunu" görerek bu sıralamada konumlanması manidardır.

Karabağ'da, Suriye'de, Irak'ta, Libya'da ve Doğu Akdeniz'de yaşanan tüm ihtilaflarda Türkiye'nin milli menfaatlerinin karşısında konumlanan Kılıçdaroğlu ile ortak "milli güvenlik" perspektifine sahip olmadığımız açıktır. Bizim milli güvenlik pusulamız Türkiye merkezlidir."