Aydınlı engelli kadın, 60 yaşından sonra iş kurdu

Aydın'ın Yenipazar ilçesinde 60 yaşındaki engelli Fatma Demiroğlu, İŞKUR desteğiyle satın aldığı 4 inekle hayvancılık yapmaya başladı. Yeni Mahalle'de yaşayan 2 çocuk annesi Fatma Demiroğlu, doğuştan yürüme engelli olduğu için bir işte çalışma imkanı bulamadı. 15 yıl önce eşini kaybeden ve oğlu Yunus Kaplan'ın yardımıyla hayatını devam ettiren Demiroğlu, İŞKUR'dan aldığı 45 bin liralık hibe desteğiyle hayvancılığa başlayıp kendi işinin patronu oldu. 45 bin liralık hibe desteğiyle 4 inek alıp süt üreticisi olduğunu belirten Demiroğlu, "Kendi işimin patronu olacağım aklımın ucundan geçmezdi. Sütleri mandıraya veriyorum. Herkese özellikle kadınlara İŞKUR'un hibe desteğinden faydalanmalarını tavsiye ediyorum. Engelliler de girişimci olmalı" dedi.

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