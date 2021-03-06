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Haberler Ekonomi Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

112 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

112 sözleşmeli sağlık personeli alacağını duyurdu.

Fırat Üniversitesi 112 Sözleşmeli Sağlık Personeli alıyor

06.03.2021, 10:04

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre, Fırat Üniversitesi 112 sözleşmeli sağlık personeli alacak. Fırat Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "657 sayılı Kanunun 4/B maddesi uyarınca, Üniversitemiz Hastanesi, Diş Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesine bağlı Hayvan Hastanesi ve Deneysel Araştırmalar Merkezinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Sağlık Personeli alınacak olup, ilgililerin ücretleri özel bütçeden karşılanacaktır" denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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