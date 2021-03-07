Avrupa klimaları Türkiye’den aldı

TÜRKİYE iklimlendirme sanayisi şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,2 artışla 446 milyon 643 bin dolar ihracat yaparken, bunun 216 milyon 553 bin dolarını Avrupa Birliği ülkelerine yapılan ihracat oluşturdu. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre Türkiye'nin toplam ihracatından iklimlendirme sektörünün aldığı pay da yüzde 3 olarak kaydedildi.

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