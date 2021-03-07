Gelinlik Fuarı 16 Kasım’a ertelendi

İZMİR'DE düzenlenecek Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 16-19 Kasım'a ertelendi.
Fuarın genişletilmiş danışma kurulu toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde hibrit katılımla gerçekleşmesi planlanan fuar korona virüs salgını koşulları nedeniyle 16 Kasım'da yapılacak.
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