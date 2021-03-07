  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Gelinlik Fuarı 16 Kasım’a ertelendi

16 Kasım’a ertelendi

Gelinlik Fuarı 16 Kasım’a ertelendi

7.3.2021

İZMİR'DE düzenlenecek Gelinlik, Damatlık ve Abiye Giyim Fuarı, 16-19 Kasım'a ertelendi.

Fuarın genişletilmiş danışma kurulu toplantısı, çevrim içi olarak gerçekleştirildi. 30 Mart-2 Nisan tarihlerinde hibrit katılımla gerçekleşmesi planlanan fuar korona virüs salgını koşulları nedeniyle 16 Kasım'da yapılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gelinlik Fuarı 16 Kasım’a ertelendi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.