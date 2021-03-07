İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık 78 metrekare daire

Mahkeme İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 78 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin konumu itibariyle her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 06.04.2021 14:00 belirlendi.