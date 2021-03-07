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Esenyurt'ta icradan satılık 78 metrekare daire

'un Esenyurt ilçesinde bulunan 78 metrekare büyüklüğündeki daire için mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilanda dairenin satış fiyatı da belirtildi.

İstanbul Esenyurt'ta icradan satılık 78 metrekare daire

07.03.2021, 09:24

Mahkeme İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bulunan 78 metrekare büyüklüğündeki daire için satış kararı verdi. Dairenin konumu itibariyle her türlü belediye ve sosyal imkânlardan istifade edecek konumda olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Dairenin satış tarihi olarak 06.04.2021 14:00 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

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