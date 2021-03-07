Mahkeme Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan müstakil ev için satış kararı verdi. Verilen ilanda girişte hol+ salon+ oturma odası + yatak odası + mutfak+banyo +wc olduğu ve yer döşemesi seramik olduğu belirtildi.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.
Evin satış tarihi olarak 28.04.2021 13:30 belirlendi.
Kahramanmaraş'ta icradan satılık müstakil ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.