  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Kahramanmaraş'ta icradan satılık müstakil ev

'ta icradan satılık müstakil ev

'ın ilçesinde bulunan müstakil ev mahkeme kararı ile satışa çıkarıldı. üzerinden verilen ilan dairenin satış fiyatı da belirtildi.

Kahramanmaraş'ta icradan satılık müstakil ev

07.03.2021, 09:24

Mahkeme Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bulunan müstakil ev için satış kararı verdi. Verilen ilanda girişte hol+ salon+ oturma odası + yatak odası + mutfak+banyo +wc olduğu ve yer döşemesi seramik olduğu belirtildi.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda satışı yapılacak alana ait bilgilere yer verildi.

Evin satış tarihi olarak 28.04.2021 13:30 belirlendi.

İlana ait detaylı bilgiler için tıklayınız

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kahramanmaraş'ta icradan satılık müstakil ev haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.