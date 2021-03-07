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Haberler Ekonomi Karaburun sümbülleri Kadınlar Günü’ne hazır

sümbülleri Kadınlar Günü’ne hazır

Karaburun sümbülleri Kadınlar Günü’ne hazır

7.3.2021

İzmir'in Karaburun ilçesinde 100 dönüm alanda üretilen eflatun ve pembe renkli sümbül çiçekleri, 8 Mart Kadınlar Günü için hazırlanıyor. Güzel kokusu ve görüntüsüyle beğenilen çiçeklerden sümbülün demeti, 4- 5 TL'den satılıyor. Üreticilerden Hilmi Gündoğdu, "Karaburun sümbülünün kokusu diğer yerlerden farklı oluyor. Burası sümbülün ata toprağı. Eskiden köyün içi masmaviydi, giderek azaldı. Kadınlar Günü için beklentimiz yüksek. Tarlamdan her yıl ortalama 6 bin demet ürün alıyorum" dedi.

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