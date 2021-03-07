KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) Destek Programları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Başkanlığın destek programları kapsamında daha önce işletmelere, girişimcilere, meslek kuruluşlarına ve işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek üzere teminat karşılığı sağladığı destekler, icra komitesince belirlenen usul ve esaslar doğrultusunda artık teminat alınmadan da verilebilecek.
KOSGEB’in destekleri teminatsız da verilebilecek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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