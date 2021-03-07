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Haberler Ekonomi Patates ve soğan üretimi yükseldi

ve üretimi yükseldi

Patates ve soğan üretimi yükseldi

7.3.2021

TARIM ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli patates ve soğan üreticisi ülkelerinden biri olan Türkiye'nin patates üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artışla 5 milyon 200 bin tona yükseldi. Soğan üretimi de geçen yıl yüzde 3,6 artışla 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti. Ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, aynı zamanda geçen yıl 124 bin ton patates ve 220 bin ton soğan ihraç etti.
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