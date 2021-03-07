Patates ve soğan üretimi yükseldi

TARIM ve Orman Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, dünyanın önemli patates ve soğan üreticisi ülkelerinden biri olan Türkiye'nin patates üretimi, 2020'de yüzde 4,4 artışla 5 milyon 200 bin tona yükseldi. Soğan üretimi de geçen yıl yüzde 3,6 artışla 2 milyon 280 bin ton olarak gerçekleşti. Ürettiği patates ve soğanlarla kendi ihtiyaçlarını karşılayan Türkiye, aynı zamanda geçen yıl 124 bin ton patates ve 220 bin ton soğan ihraç etti.
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