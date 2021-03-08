Halkbank'tan kadın girişimcilere dev destek

Geçtiğimiz günlerde ise Halkbank ve TÜRSAB arasında "TÜRSAB Üyesi Seyahat Acentalarına Destek Paketi" protokolü imzalanmıştı. Protokol töreninde konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kısa bir süre önce Ankara Ticaret Odası (ATO) Sigortacılık Hizmetleri Meslek Komitesi üyesi işletmelere yönelik bir destek paketi açıkladıklarını ifade ederek, şimdi ise turizm sektörüne ilişkin bir çalışma içerisinde olduklarını söylemişti.

Buna göre Halkbank, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) üyesi seyahat acentelerine, ticari faaliyetlerinde kullanmak üzere 6 ay anapara ödemesiz dönemli, 36 aya kadar vadelendirilebilecek 100 bin TL'ye kadar finansman desteği sağlayacak.