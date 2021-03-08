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Haberler Ekonomi Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

'nun ilan portalı ilan. gov. tr'de yer alan duyuruya göre Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 sözleşmeli öğretmen alacak.

Milli Eğitim Bakanlığı 19.940 Sözleşmeli Öğretmen Alacak

08.03.2021, 11:53

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumlarında görev yapmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında 19.940 Sözleşmeli Öğretmen ataması yapılacak.

Atama işlemleri, "Ön Başvuru" ve "Tercih Başvurusu" olmak üzere iki aşamada gerçekleştirilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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