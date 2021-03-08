TÜBİTAK 19 engelli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun (TÜBİTAK) BİLGEM'e 19 engelli personel alacak. BİLGEM için engelli personel kontenjanında teknisyen, tekniker, yönetici asistanı, dağıtıcı kadrolarında 19 personel alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular için gerekli koşullara ve süreçlere TÜBİTAK ve Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) web sayfalarından erişilebilecek. İş başvuruları da İŞKUR'un web sayfası (https://esube.iskur.gov.tr/) üzerinden yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.