Akkuyu’ya üçüncü temel

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) yarın 3. reaktörünün temeli atılacak. Akkuyu NGS tamamen devreye girdiğinde İstanbul gibi büyük bir şehrin elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını, Türkiye'nin ise yüzde 10'unu tek başına karşılayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yarın videokonferans yöntemiyle katılacağı temel atma töreniyle tarihi bir ana daha tanıklık edilecek. Akkuyu NGS'nin tüm güç üniteleri işletmeye alındıktan sonra yılda yaklaşık 35 milyar kilowatsaat enerji üretimi yapılacak. 1. güç ünitesinin 2023 yılında Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yıl dönümünde işletmeye alınması hedeflenirken, sahada inşaat ve montaj çalışmaları ise son sürat devam ediyor. 20 milyar dolarlık yatırımla hayata geçecek olan Akkuyu NGS'nin yalnızca inşaa sürecinde Türkiye ekonomisine 6 milyar dolarlık katkı sunması bekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ilk temelin ardından sahada süratli bir çalışma başladığını belirterek, sırada dördüncü reaktörün olduğunu kaydetti.

■ BARIŞ ŞİMŞEK