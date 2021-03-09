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Haberler Ekonomi Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak

102 sözleşmeli personel alacak

, 4/B sözleşmeli personel alım ilanını duyurdu. Üniversite, alım ilanını 8 Mart'ta resmi gazetede açıkladığı belirtti.

Kocaeli Üniversitesi 102 sözleşmeli personel alacak

09.03.2021, 11:14

Kocaeli Üniversitesi birimlerinin personel ihtiyacının karşılanması amacıyla 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"a göre ilanda belirtilen birimlerinde görevlendirilmek üzere KPSS (B) gurubu puan sırasına konulmak kaydıyla (Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti unvanlı pozisyon için sınav şartı aranmamaktadır.) sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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