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Haberler Ekonomi KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

KOSGEB desteğiyle işinin patronu oldu

9.3.2021

İzmir'de yaşayan yüksek kimya mühendisi 2 çocuk annesi Bilge Altınmakas Özgenoğlu (32), KOSGEB desteğiyle kurduğu iş yerinde, internet üzerinden şarküteri ürünleri satarak, işinin patronu oldu.

Özgenoğlu, "Kısa bir süre içinde Bilge Çiftliği'ni internetten gerçek hayata taşıyarak, Bornova'ya kendi iş yerimizi açtık. Şarküteri kafe mağazamızda perakende olarak hizmet veriyor, kadın istihdamına da katkı sağlıyoruz" diye konuştu.

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