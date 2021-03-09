Müşteri tercihiyle ülke birincisi oldu

İzmir'deki 5 Mercedes-Benz yetkili servisinden biri olan Serdar Özcan Otomotiv, ülke çapında yapılan değerlendirmelerde müşteri memnuniyetinde zirveye çıktı. Kurulmasının üzerinden henüz 1 yıl geçmesine rağmen Mercedes-Benz yetkili servisleri arasında 2020'de "Müşteri Memnuniyeti Türkiye Birincisi" olmanın gurur ve mutluluğunu yaşadıklarını belirten şirket sahibi Serdar Özcan, başarılarının sırrını Yeni Asır'a anlattı. Mercedes- Benz sertifikalı uzman 46 kişilik profesyonel kadrosuyla kalite ve dürüstlükten taviz vermeden hizmet vermeyi sürdürdüklerini belirten Özcan, "Yaklaşık 30 yıldır, Mercedes-Benz Türk bünyesinde satış sonrası hizmetler konusunda deneyim kazandım. 2008'de İstanbul'da Mercedes-Benz Türk Satış Sonrası Hizmetler Direktörlüğü görevimden ayrılıp İzmir'e yerleştim. 2019 yılında Bornova'daki 3 bin metrekarelik alanda kendime ait servisimi showroom ile birlikte açarak hizmete başladım. Uzun yıllara dayanan tecrübemizin yanı sıra Mercedes- Benz'in standartlarına bağlı kalarak verdiğimiz hizmetlerin meyvesini Türkiye birincisi olarak en güzel şekilde almış olduk" diye konuştu.

İKİNCİ EL SATIŞI YAPIYORUZ

450 metrekarelik showroom alanlarının Mercedes'in standartları doğrultusunda yapıldığını vurgulayan Özcan, "Burada hem ikinci el otomobil satışı yapıyoruz hem de servis bakım onarım, kazalı araçlar için karoseri boya ve sigorta olmak üzere her türlü hizmeti veriyoruz. Sadece Mercedes markasına hizmet ediyoruz. Serviste kullandığımız alet ve teçhizatların tamamı Mercedes'in öngördüğü ithal malzemelerden oluşuyor" ifadelerini kullandı. 2020'deki bütün zorluklara rağmen ilk yılda müşteri memnuniyetinde birinci olarak zoru başardıklarını kaydeden Özcan, müşterilerinden çok güzel geri dönüşler aldıklarını kaydetti.



SİGORTA ANLAŞMASI VAR

DEPREMİN de servis hizmetlerine darbe vurduğuna dikkat çeken Serdar Özcan, şöyle konuştu: "Yazlığı olanlar kenti terk etti. Müşteri profilimizde Çeşme'de, Bodrum'da, Kuşadası'nda yazlığı olan çok kişi var. Sektörümüzün canlanması diğer sektörlerin canlanmasına bağlı. İzmir'in yanı sıra Manisa ve Aydın'da da müşteri sayımız fazla. Kazalı araçlar için tüm sigorta şirketleriyle anlaşmamız bulunuyor. Sigortalı buraya hasarlı aracını bırakıyor. Hiçbirşeye karışmıyor anahtar teslim çalışıyoruz. Pandemi nedeniyle araçların içini ve dışını temizleyip dezenfekte ediyoruz. Bunun için özel dezenfektan makinesi aldık" şeklinde konuştu.



STANDARTLARDAN TAVİZ VERMEYİZ

BAKIM fiyatlarında sanayi sitelerindeki servislerle rekabet edebildiklerini belirten Özcan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Buradaki fiyatlara yönelik özel kampanyalar yapıyoruz. Ben 100 lira fiyat veriyorum, araç sahibi sanayideki servisten 60 lira fiyat alıyor. Ama şu var. Biz Mercedes'in zorunlu tuttuğu parçaların üçünü de değiştiriyoruz o iki tanesini değiştiriyor. Mesela klima filtresini değiştirmek yerine hava tutup temizliyor. Yağlar ve diğer tüm malzemeler Mercedes markasını taşıyor. Bu nedenle bütün müşterilerimiz gönül rahatlığıyla buradan çıkıyor. Müşteri memnuniyeti işte buradan geliyor. Standartları ciddiyetle uyguluyoruz. Bu konuda kesinlikle en küçük bir taviz vermeyiz."

TOLGA TEKİN