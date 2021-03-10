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Haberler Ekonomi Akaryakıtta ucuz olanı tercih edin

Akaryakıtta ucuz olanı tercih edin

Akaryakıtta ucuz olanı tercih edin

10.3.2021

GEÇEN hafta bazı akaryakıt dağıtım şirketlerinin fiyatlarda gizli zam yaptığını tespit ederek söz konusu şirketler hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), akaryakıt kalitesinin her lisanslı bayide aynı olduğuna işaret ederek, ucuz olanın tercih edilmesi tavsiyesinde bulundu. Yapılan açıklamada "markayı değil ucuz olanı tercih edin" önerisinde bulunuldu.

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