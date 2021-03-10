Akkuyu santralınde 3. temel bugün atılıyor

TÜRKİYE'NİN en büyük yatırımları arasında bulunan Mersin Gülnar'daki Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin bugünkü temel atma törenine, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferans yöntemiyle katılacak. Santralin ilk ünitesinin 2023'te, diğer 3 ünitenin ise birer yıl arayla 2026 sonuna kadar faaliyete geçirilmesi planlanıyor. Son ünite olan dördüncü ünitenin inşaat lisansının bu yıl içinde alınması bekleniyor.