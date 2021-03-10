Akkuyu'da büyük gün! Erdoğan ve Putin düğmeye birlikte basacak

Akkuyu Nükleer Santrali'nin üçüncü ünitesinin temeli atılıyor. Törene Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin video konferansla katılacak. Törende Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, ROSATAM Genel Müdürü Alexey Likhachev de konuşacak.

Akkuyu santrali tamamlandığında tek başına Ankara ve İzmir'in toplam elektrik talebini, İstanbul'un ise elektrik talebinin yüzde 90'ını karşılayabilecek. Tüm üniteleri devreye alındığında elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 10'u nükleerden karşılanacak. 4.800 megavat kurulu güce sahip santral, yılda toplam 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

6 MİLYAR DOLARLIK KATKI

Nükleer santralden ekonomiye yaklaşık 6 milyar dolar yerli katkı hedefleniyor.

Nükleer enerjinin portföyümüze dahil edilmesiyle birlikte elektrik üretiminde ithal doğalgazın payı düşecek. Akkuyu santrali ile birlikte, ithal enerji kaynaklarına aktarılan finans azalacak ve cari açık içinde enerjinin payı düşecek.

550 BİN PARÇADAN OLUŞUYOR

Yaklaşık 550 bin parçadan oluşan nükleer santraller; inşaat, elektrik-elektronik ve makine imalat sanayi altında faaliyet gösteren pek çok sektöre iş imkânı sunuyor. Akkuyu projesinin inşaatında en yoğun dönemde 16 bin kişi, işletme döneminde 4 bin kişi çalışacak.

RUSYA'DA EĞİTİMLER DEVAM EDİYOR

Akkuyu'da çalışacak mühendis ihtiyacının karşılanması amacıyla, birçok öğrenci Rusya'da çeşitli üniversitelerde lisans ve yüksek lisans eğitimi alıyor. Toplamda 358 öğrenci lisans eğitimine gönderildi, mezun olan 143 kişi Akkuyu Nükleer A.Ş.'de görev aldı, 43 kişi bu yıl mezun olmuş olup işbaşı yapacak. 58 öğrenci lisans eğitimine, 45 öğrenci ise yüksek lisans eğitimine devam ediyor.

DÜNYADA HANGİ ÜLKELERDE NÜKLEER SANTRAL VAR



• 32 ülkede 443 toplam reaktör işletme halinde.

• 19 ülkede 50 reaktör inşa ediliyor.

• ABD'de 94 reaktör işletmede, 2 inşa halinde.

• Fransa'da 56 reaktör işletmede, 1 inşa halinde.

• Rusya'da 38 reaktör işletmede, 3 inşa halinde.

• Çin'de 50 reaktör işletmede, 12 inşa halinde.

• Güney Kore 24 reaktör işletmede, 4 inşa halinde.