Gelir İdaresi Başkanlığı GİB sözleşmeli personel alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Gelir İdaresi Başkanlığı, tekniker pozisyonunda görevlendirmek üzere 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Buna göre, kurum, elektrik, inşaat, iklimlendirme, makine, ağaç işleri, tesisat veya bilgisayar teknikeri olarak çeşitli illerde görevlendirilmek üzere, sözlü sınavla 87 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek.

Dün başlayan başvurular, 17 Mart Çarşamba saat 17.30'da sona erecek.

Adaylar, http://sinav.gib.gov.tr adresindeki "Online Sınav Sistemi"ne kaydolup, buradaki formu doldurarak başvuru yapabilecek.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.