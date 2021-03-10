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Haberler Ekonomi OECD, Türkiye’nin büyüme tahminini 5,9’a yükseltti

OECD, Türkiye’nin büyüme tahminini 5,9’a yükseltti

OECD, Türkiye’nin büyüme tahminini 5,9’a yükseltti

10.3.2021

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), aşılar ve ilave mali desteklerin etkisiyle önemli ölçüde iyileşme görüldüğü gerekçesiyle, aralıkta yüzde 4,2 olarak açıkladığı 2021 için küresel ekonomide büyüme tahminini yüzde 5,6'ya, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme beklentisini de yüzde 2,9'dan yüzde 5,9'a revize etti. ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5'e, 2022'de ülke ekonomisinin büyüme tahmini de yüzde 3,5'ten 4'e revize edildi. Çin ekonomisine yönelik bu yıl için daha önce yüzde 8 olarak açıklanan büyüme tahmininin 0,2 puan aşağı çekilmesi dikkati çekti

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