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Haberler Ekonomi Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor

5 Sözleşmeli Personel alıyor

ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre Rektörlüğü 5 sözleşmeli personel alacak.

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi 5 Sözleşmeli Personel alıyor

10.03.2021, 11:39

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesine, belirlenen şartlarda istihdam edilmek üzere, KPSS puanı esas alınarak personel alımı yapılacak.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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