Türkiye kadın CEO oranında dünya ikincisi

İSTANBUL Teknik Üniversitesi'nin (İTÜ) ilk uluslararası öğrenci zirvesi olan İş ve Yatırımda Küresel Fırsatlar Zirvesi'nde (GOBI) konuşan Askıda Ne Var ve Kampüste Ne Var Genel Müdürü Sanem Yıldız, Türkiye'nin tüm dünya ortalamasında kadın CEO'larda ikinci ülke olduğunu söyledi. Dünya ortalamasında kadın girişimlerin oranının hala çok az olduğuna vurgu yapan Yıldız "ABD'de yüzde 18, İngiltere'de yüzde 12 civarında bu oran. Türkiye bu konuda başarılı ama gidecek çok yolumuz var" dedi.