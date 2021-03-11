Bayındır Nergisi adımızı duyurdu

İZMİR'İN Bayındır ilçesi Turan mahallesinde 100 yıldan beri atadan kalma soğanlarla üretilen nergisler İstanbul, Ankara ve İzmir'de yoğun rağbet görüyor. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Turan'daki üreticiler İl Tarım Müdürlüğü, belediyemiz ve diğer kurumlar tarafından dağıtılan soğanlarla ürettikleri nergislerle ilçemizin adını duyurmaya devam ediyor" dedi.

■ SEVAL KONURALP