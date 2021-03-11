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Doğa sevgisi vatan sevgisine dahildir

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi , Sıfır Atık Projesi ile 36 ayda, Külliye yerleşkesinde toplanan 234 bin 244 kilogram değerlendirilebilir atığın geri dönüştürüldüğünü, 25 bin 572,95 kilogram sera gazı salınımının engellendiğini, 850 bin 476,99 kilowattsaat enerji ve 3 bin 83,78 metreküp su tasarrufu sağladığını bildirdi.

Doğa sevgisi vatan sevgisine dahildir

11.3.2021

Emine Erdoğan, Türkçe ve İngilizce aylık yayımlanan, çevre, atık yönetimi ve geri dönüşüm konularının ele alındığı "Recycling Industry Dergisi"ne verdiği röportajda, "sıfır atık"ın öncelikle "içinde yaşanılan çevrenin korunması" demek olduğunu vurguladı. Doğayı korumaya yönelik işleri, "çocuklara ve onların geleceğine sahip çıkma" olarak düşündüğünü dile getiren Emine Erdoğan, "Doğa sevgisi vatan sevgisine dahildir." ifadesini kullandı. Kadınların sıfır atık ile ilişkisine de değinen Emine Erdoğan, şunları kaydetti: "Bu hareketin öncü kuvveti mutlaka kadın ağırlıklı olacak. İki, üç kadının birleşerek tüm mahallede sıfır atık bilincini yayabilecek büyük bir güce sahip olduklarına inanıyorum. Aslında çöplük dediğimiz şey, erken ölmüş eşyalar mezarlığıdır. İhtiyaç fazlası üretim bizim tamir etme becerimizi de elimizden aldı."

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