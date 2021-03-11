  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Ekonomi Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Rektörlüğü öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayımladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

11.03.2021, 11:20

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayınladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.