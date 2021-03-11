Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü, 10 öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı için ilan yayınladı.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörlüğü'nden yapılan açıklamada, "Üniversitemiz belirtilen birimlere 2547 sayılı Kanun'un 31. ve 33. maddesi ile 09.11.2018 tarihli Resmî Gazete'de yayınlanan "Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in yürürlükteki ilgili maddelerine göre öğretim elemanı alacaktır." denildi.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.