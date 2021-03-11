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Haberler Ekonomi Orman köylerine ORKÖY desteği

Orman köylerine ORKÖY desteği

Orman köylerine ORKÖY desteği

11.3.2021

ORMAN Bölge Müdürlüğü, geçen yıl Bergama'nın 15 köyündeki 109 aileye 3 milyon liralık ORKÖY desteği ile koyun verdi. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Örenler'de üreticilerle bir araya gelip bilgi aldı.
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