Orman köylerine ORKÖY desteği

ORMAN Bölge Müdürlüğü, geçen yıl Bergama'nın 15 köyündeki 109 aileye 3 milyon liralık ORKÖY desteği ile koyun verdi. İzmir Orman Bölge Müdür Yardımcısı Nurkan Yonar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Kaymakam Mahmut Kaşıkçı, Örenler'de üreticilerle bir araya gelip bilgi aldı.

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