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Haberler Ekonomi Tarım Kredi’den 3,3 milyarlık destek

’den 3,3 milyarlık destek

Tarım Kredi’den 3,3 milyarlık destek

11.3.2021

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği (Tarım Kredi) Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, üretici ortaklarının tarımsal girdi ihtiyaçlarının uygun şartlarda karşılanabilmesi amacıyla 2019'da "sabit oranlı kredi" uygulamasını başlattıklarını belirterek, "Uygulamanın başladığı tarihten bugüne kadar yaklaşık 300 bin ortağımız 3,3 milyar lira tutarında sabit oranlı kredi kullandı." dedi. Poyraz, Tarım Kredi ortaklarına, kısa vadeli yem ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 60 gün vadeli faizsiz yem kredisi kullandırılmaya başlandığını ifade etti.

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