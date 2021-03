‘Yeni dönem için 25 projemiz var’

İzmir iş dünyasının merakla beklediği, tüm dünyayı etkileyen pandemi sebebiyle Ocak ayından bu güne kadar ertelenen Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) genel kurulu yapıldı. 345 aktif üyesi bulunan derneğin 16. dönem yönetim, denetim, danışma kurulu ve haysiyet divanının seçildiği genel kurul sonrasında kurumun yeni Başkanı Alp Avni Yelkenbiçer oldu. Tek listeyle gerçekleştirilen genel kurula pandemiye rağmen geniş katılım oldu.



EŞİTLİK VE ŞEFFAFLIK

Genel Kurulda EGİAD Danışma Kurulu ve İZTO Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, İmeak DTO İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, ESİAD Başkanı Fadıl Sivri, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, EGİFED Başkanı Aydın Buğra İlter, EGİAD 12.- 13. Dönem Başkanı ve Deva Partisi İzmir İl Başkanı Seda Kaya Ösen, Geçmiş Dönem Başkanları Temel Aycan Şen, Bülent Akgerman, Uğur Barkan ile Cüneyt Karagülle yer aldı. Divan Heyeti Nazif Ulusoy, Yonca Güngör Çınar, Serhan Ceylan, Halit Çim, Açelya Baç'tan oluştu. EGİAD, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları'nı tüzüğüne alarak bu alandaki faaliyetlerini resmileştirdi. İlter, EGİAD'ın üyelerine ve bölgesine sağladığı fayda ile fark yarattığını belirtirken, Özgener, "Dijital teknolojiler olmasaydı, yıllar süren emek ve çabayla sürdürdüğümüz işlerimizi yitirebilirdik" dedi. Genel Kurul, EGİAD yönetimine aday olan Alp Avni Yelkenbiçer'in konuşmasıyla sürdü. Yelkenbiçer, hem EGİAD Başkan Vekili hem de başkan adayı olarak yaptığı konuşmada 16. Döneme ilişkin 25 projesinin olduğunu belirtti. EGİ- AD'ın önümüzdeki 2 yılını planlarken önceliklerinin dinamizm ve sürdürülebilirlik olduğunu ifade eden Yelkenbiçer, "Her işte sürdürülebilirliği gündeme taşımayı, döngüsel ekonomiyi, eşitliği ve şeffaflığı ön plana çıkarmayı hedefledik. Bazen farkındalık yaratarak, bazen örnek teşkil ederek ama bazen de liderlik rolü üstlenerek taşları ülkemiz lehine yerinden oynatabilmeyi hedefliyoruz. Hükümetimizin Sıfır Atık politikasını dernek merkezimizde ve üye iş yerlerimizde uygulamaya almayı planlıyoruz" diye konuştu.,



16. DÖNEM YÖNETIM KURULU

ALP Avni Yelkenbiçer, Başak Çayır Canatan, Cem Demirci, Fatih Mehmet Sancak, Filip Minasyan, Frederic Pagy, Kaan Özhelvacı, Oğuz Sertaç Yılmaz, Özveri Yandaş Okay, Pınar Berberoğlu, Süleyman Tutum, Can Bosor, Sevim Doğanoğlu, Müge Şahin, Ece Elbirlik Ürkmez, Yağmur Yarol, Ali Kolcu, Erkan Karacar, Mert Hacıraifoğlu, Arda Yılmaz, Eyüpcan Nadas, Can Atik.