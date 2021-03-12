Başkan Erdoğan Ekonomi Reform Paketi'ni bugün açıklayacak! İşte öne çıkan başlıklar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklayacağı reform paketi ile kamuda tasarruf politikaları uygulanacak, harcamaların denetlendiği bir sistem kurulacak. Kamu İktisadi Teşebbüsleri daha verimli ve rekabetçi hale getirilecek.

Başkan Erdoğan'ın geçen hafta İnsan Hakları Eylem Planı'nı açıklamasının ardından gözler reformun ikinci ayağı olan Ekonomi Reform Paketine çevrildi. Reform paketi ile kamuda tasarruf politikalarının uygulamaya konulması, harcamaların denetlendiği bir sistemin kurulacağı belirtiliyor. Enflasyonla mücadele, yatırımların çok güçlü bir şekilde teşvik edilmesi, yerli ve yabancı sermayenin desteklenmesi reform paketinde bulunan önemli başlıklar arasında yer alacak.

BORÇLARA YENİ ERTELEME

Makroekonomik istikrar politikaları ve yapısal politikaları içeren ekonomik pakette bütçede var olan bütün kalemlerin daha sıkı denetiminin yer alacağı düzenlemeler içerecek.

Ekonomi paketinde, belediye iştirakleri ve bütçe genel denetimi dışındaki kurumların harcamalarıyla ilgili de başlıklar da bulunuyor. Ayrıca yatırımcılara vergi indirimleri, bedelsiz arsa temini, ucuz kredi gibi olanakların sunulacağı pakette, borçlara yeni ertelemelerin gündeme gelebileceği ifade ediliyor.

Pakette makroekonomik istikrar politikaları kapsamında enflasyon ve cari açıkla mücadele, finansal sektör ve kamu maliyesi konularına öncelik verilecek.

Yapısal politikalarda ise kurumsal yapı, yatırımlar ve rekabet politikalarına yönelik adımlar yer alacak. Başkan Erdoğan, geçen yıl kasım ayında yaptığı açıklamada, ekonomi ve hukukta yeni bir reform dönemini başlattıklarını ifade etmişti.

Erdoğan'ın duyurusunun ardından, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan öncülüğünde, iş dünyasının çatı örgütleri ve ilgili sivil toplum kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilerek, talep ve öneriler alındı. Bu toplantılarda iş dünyası temsilcilerinin, sektör meclislerinin ve sivil toplum kuruluşlarının öne çıkan talepleri ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

KARARLI UYGULANACAK

Başkan Erdoğan, 1 Mart'ta yapılan kabine toplantısının ardından yaptığı açıklamada, ekonomik reformların ana hatlarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Erdoğan, "Reformları kararlılıkla uygulayacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu reformların devamının geleceğini de belirtmek istiyorum. 2021'i salgınla mücadelenin kazanıldığı ve aynı zamanda orta vadede nitelikli bir büyüme dönemine girişin başladığı yıl olarak görüyoruz. Türkiye, inşallah salgın sonrası dönemin dünyada yükselen yıldızı olacaktır" değerlendirmesinde bulunmuştu.