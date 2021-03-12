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Haberler Ekonomi Denizli Büyükşehir’den kadınlara kredi desteği

Büyükşehir’den kadınlara kredi desteği

Denizli Büyükşehir’den kadınlara kredi desteği

12.3.2021

GİRİŞİMCİ kadınların ticari hayatta etkin olması hedefiyle çalışmalarını sürdüren Denizli Büyükşehir Belediyesi Mikrokredi Ofisi, 2020 yılında 165 kadına 2 milyon 508 bin 900 lira, 2009 yılından bu yana ise 2 bin 481 kadına toplamda 14 milyon 100 bin lira kredi desteği sağladı.

POZİTİF AYRIMCILIK YAPTIK

DENİZLİ Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, kadınlara her zaman pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, her alanda destek olmaya devam ettiklerini söyledi. Başkan Zolan, "Kendi işini kurmak isteyen kadınların önünün açılmasını ve özellikle küçük sermayelerle yazılan başarı hikayelerini önemsiyoruz" dedi.

SEBAHATTİN ALP

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