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Haberler Ekonomi İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

6 öğretim üyesi alacak

6 öğretim üyesi alacağını açıkladı. Yayınlanan ilanda son başvuru tarihi ile birlikte diğer şartlar sıralandı.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak

12.03.2021, 10:21

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre; İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi 6 öğretim üyesi alacak. Yayınlanan ilanda, ""2547 sayılı Kanun" ve "Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği" ile "İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Atama ve Yükseltme Kriterleri"nin ilgili maddeleri uyarınca Üniversitemizin belirtilen anabilim dallarına devamlı statüde çalıştırılmak üzere öğretim üyesi alınacaktır. Başvuru süresi ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün olup başvuruların 25.03.2021 Perşembe mesai bitimine kadar aşağıda belirtilen Rektörlük adresine şahsen yapılması gerekmektedir." ifadeleri yer aldı.

Basın İlan Kurumu'nun ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, alıma ilişki bazı bilgilere de yer verildi.

İlana ilişkin detaylı bilgiler için tıklayın...

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