SOCAR Marine 2020’de de pazar lideri

2013 yılından beri faaliyet gösteren SOCAR MARINE, 2020'de 650 bin tona ulaşan satış hacmiyle uluslararası denizcilik yakıtlarında yine sektör lideri oldu.

SOCAR Türkiye Rafineri ve Petrokimya İş Birimi Ticaret Başkan Yardımcısı Agshin Salimov, uluslararası denizcilik yakıtlarının dörtte birinden fazlasını karşılayan ve pazardaki payı yüzde 26'ya ulaşan SOCAR MARINE'in üstün ürün ve hizmet kalitesiyle uluslararası denizcilik yakıtı alanında liderliği yakaladığını belirtti.

Salimov, "SOCAR MARINE'e, liderliğe giden yolda SOCAR Türkiye'nin hayata geçirdiği dev projeler büyük sinerji sağladı" dedi.