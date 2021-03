THY'den 'İstiklal Marşı' klibi: 'Bu vatan tam 100 yıldır aynı marşı söylüyor'

THY'den yapılan açıklamaya göre, filmde orkestranın çaldığı İstiklal Marşı ile 8 seneyi aşkın sürede memleketin her köşesinde kaydedilmiş doğal sesler bir arada kullanılarak özel bir ses mühendisliğine de imza atıldı.

Doğal sesler ve işlemlerden geçirilmiş sesler birlikte kullanılarak, İstiklal Marşı'nın ritmine uygun olacak bir şekilde işlendi.

"'İSTİKLAL'İN SESİ'Nİ DÜNYANIN DÖRT BİR YANINDA DUYURMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde, Vatan Şairi Mehmet Akif Ersoy başta olmak üzere, istiklal mücadelesinin bütün kahramanlarını saygı ve rahmetle andı.

Aycı, "Yoğun işgal girişimlerine karşı halkımızın kahramanca mücadele ettiği bir dönemde kaleme alınan İstiklal Marşı, bize en zor zamanlarda bile azim ve kararlılıktan vazgeçmememiz gerektiğini gösteren en önemli metinlerden biridir. Biz de ülkemizin milli bayrak taşıyıcı havayolu olmanın verdiği sorumlulukla zor zamanları başarıyla yönetip 'İstiklal'in Sesi'ni dünyanın dört bir yanında duyurmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

