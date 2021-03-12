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Haberler Ekonomi Türkiye’de üretilen ‘Xiaomi’ telefonlar Nisan’da satışta

Türkiye’de üretilen ‘Xiaomi’ telefonlar Nisan’da satışta

Türkiye’de üretilen ‘Xiaomi’ telefonlar Nisan’da satışta

12.3.2021

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin İstanbul'daki fabrikasını ziyaretinde, "Önümüzdeki aydan itibaren fabrikada üretilen telefonlar, Türkiye'de satılmaya başlayacak." ifadesini kullandı. Varank'a incelemelerinde Xiaomi Orta Doğu Genel Müdürü Ronnie Wang, Xiaomi Türkiye Müdürü Usher Liu, Salcomp Türkiye Müdürü David Chang, Salcomp Operasyon Yöneticisi George Deng ile Kontrolmatik CEO'su Sami Aslanhan eşlik etti. Varank, "Önümüzdeki aydan itibaren bu fabrikada üretilen telefonlar Türkiye'de satılmaya başlanacak. Bu tesislerde yıllık 5 milyon telefon üretme kapasitesine ulaşılacak. Global teknoloji firmalarını Türkiye'ye çekmek için teşviklerimizi sürdüreceğiz" diye konuştu.

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