Ürün güvenliğinde yeni dönem başlıyor

TÜKETİCİLERİN internet başta olmak üzere uzaktan erişim araçları üzerinden satın aldığı ürünler konusunda yaşadığı mağduriyet artık sona eriyor. Elektronik ticaret yoluyla satılan ürünlerin de güvenli olmasının zorunlu tutulduğu Genel Ürün Güvenliği Yönetmeliği bugünden itibaren yürürlüğe giriyor. Standartlara uygun olmayan ürün satan internet sitelerine erişim engeli, radyo ve televizyonlara yaptırım geliyor.

500 BİN LİRA CEZA

TİCARET Bakanlığı'nca hazırlanan yönetmelikle üreticiler ürünün veya ambalajının üzerinde model, parti, seri numarası ve kendisine ulaşılabilecek açık adresinin kolayca görülebilir ve okunabilir bir şekilde yer almasını sağlayacak. Güvenli olmayan ürünlerin satışının durdurulması, piyasadan toplatılması ve tüketiciden geri çağrılmasında önlemleri üretici alacak. Ürün güvenliğine ilişkin kurallar elektronik satışlarda da geçerli olacak.

Tüketici mağduriyetine yol açanlar belirlenerek ürünlerin yayınlandığı sitelere erişim engeli getirilebilecek. Güvenli olmayan ürünlerin televizyon veya radyo üzerinden satışının durdurulmasına yönelik talep ise medya hizmet sağlayıcı kuruluştan istenecek. Yönetmelikle güvensiz ürünlerin tüketiciden geri çağrılması da zorunlu hale geliyor. Vatandaşı kandırıp güvensiz ürün satana 50 bin ile 500 bin arasında idari para cezası verilecek.

TORBA KANUN TEKLİFİ YASALAŞTI

TBMM Genel Kurulu'nda mobil telefon kapsama alanının ve internet hizmeti altyapılarının yaygınlaştırılmasının teşvik edilmesi, nakil sırasında yakalanan küpesiz buzağı, kuzu ve oğlaklar ile gebe hayvanların kesime sevk edilmesi uygulamasına son verilmesi, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı'nda alan kılavuzlarının görev yapmaya devam edebilmeleri, TCDD ve TCDD Taşımacılık AŞ'nin bütçelerinin Hazine tarafından desteklenmesine devam edilmesi ile ilgili düzenlemeleri de içeren kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.