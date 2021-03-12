Yolcu otobüslerinde bilet fiyatları normale döndü

TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Karayolu Yolcu Taşımacılığı Meclisi Başkanı Mustafa Yıldırım, yolcu otobüslerinde kapasite kısıtlamasının kaldırıldığını belirterek, "Sınırlamanın kaldırılmasını müteakip bilet fiyatları da salgın öncesi rakamlara düşürüldü. Mayısa kadar otobüs bileti fiyatlarında artış söz konusu değil" dedi.

Otogar çıkış ücretlerinin kaldırılması ya da yüzde 50 indirimli alınması talebinde bulunan Yıldırım, üniversitelerde uzaktan eğitim verilmesi nedeniyle yolcu hareketliliğinin artmadığını ifade etti.