Bakan Varank: Sanayi üretimimiz beklentileri aştı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin sanayi üretiminin ocak ayında yıllık yüzde 11,4'lük artışla beklentileri aştığını belirterek, "Yıllık bazda sanayi üretimini en çok artıran G-20 ülkelerinden olduk. Pandemiye rağmen sanayi sektörü son 1 yılda 337 bin ilave istihdam oluşturdu" dedi.

Türkiye Kimya Sektör Şurası 2021'in açılışında konuşan Bakan Varank, "2021 yılında da imalat sanayisi ve ihracat öncülüğünde Türkiye'yi önemli büyüme rakamlarına ulaştırmak istiyoruz. Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 'Ekonomi Reform Paketi' ile Türkiye'deki yatırım ortamını çok daha cazip hale getireceğiz. Muhtemelen Türkiye üretimini en fazla artıran ülke olacak " ifadelerini kullandı.