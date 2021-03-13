Bayındır’da kaliteli incir seferberligi

İzmir'in Bayındır ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye tarafından kırsalda üretim seferberliği başlatıldı. Bayındır'ın AK Partili Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Lütuflar'da 35 hektar, Kızılkeçili'de ise 360 dekar orman vasfını yitirmiş alan kura yöntemi ile üreticiye dağıtıldı. Bu arazilerde kaliteli incir yetiştirilecek ve ilçe ekonomimize katma değer sağlanacak. Dağ köylerindeki üreticilere 70 incir fidanını ücretsiz verdik" dedi.

NADİR UYSAL