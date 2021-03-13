Ege’den iki kadın üreticiye plaket

MUĞLA'DA kadınlarla birlikte 2,5 dönüm arazide kuşkonmaz bitkisi yetiştirmeye başlayan Aslı Aksoy ile Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meyve kurutma tesisi kuran Yasemin Korkut, örnek girişimcilik başarılarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi.