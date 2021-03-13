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Haberler Ekonomi Ege’den iki kadın üreticiye plaket

’den iki kadın üreticiye plaket

Ege’den iki kadın üreticiye plaket

13.3.2021

MUĞLA'DA kadınlarla birlikte 2,5 dönüm arazide kuşkonmaz bitkisi yetiştirmeye başlayan Aslı Aksoy ile Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meyve kurutma tesisi kuran Yasemin Korkut, örnek girişimcilik başarılarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi.
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