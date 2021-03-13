MUĞLA'DA kadınlarla birlikte 2,5 dönüm arazide kuşkonmaz bitkisi yetiştirmeye başlayan Aslı Aksoy ile Aydın'ın Kuyucak ilçesinde meyve kurutma tesisi kuran Yasemin Korkut, örnek girişimcilik başarılarıyla Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından ödüllendirildi.
Ege’den iki kadın üreticiye plaket haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.