Işıksan, gemi geri dönüşüm sektöründe dünya markası

İZMİR'DE 2000 yılından bu yana Aliağa Gemi Geri Dönüşüm Bölgesi'nde faaliyetini sürdüren Işıksan, Avrupa'nın gemi geri dönüşüm endüstrisinin en büyük tesisleri arasındaki yerini aldı. Firma 120 bin ton kapasitesi ile 26 bin metrekarelik alanda çalışmalarını sürdürüyor. 2017 yılında Türkiye'de Hong Kong Konvansiyonu sertifikasını alan ilk firmalardan biri olan Işıksan, 2019 yılında Avrupa Birliği (AB) onaylı Gemi Geri Dönüşümcüler listesine girdi.



YERLİ VE MİLLİ MARKA

ISRA ve SRAT üyesi olan Işıksan'ın Kurumsal İletişim ve İş Geliştirme Yöneticisi Tolga Yücetürk, söküm, üretim ve bertaraf ile hem doğanın hem de ekonominin kazançlı çıktığını vurguladı. Yücetürk, "Biz süreçlerimizin tamamında çevre bilinci ile hareket ediyoruz" dedi. Yücetürk, şunları söyledi: "Ekonomik ömrünü tamamlamış hurda gemiler ve diğer yüzer deniz araçlarından geri kazanılan metaller, hammadde olarak, Işıksan'ın da çatısı altında olduğu Dikkan Grup bünyesindeki vana, kablo, haddehane ve döküm fabrikalarında hammadde olarak kullanılarak ürün haline dönüştürülmektedir. Işıksan, dünya çapında büyük projelere çözümler sunan, sektöründe önde gelen, yerli ve milli markadır. Işıksan gemi geri dönüşüm sektöründe global düzeyde güvenilir ve vazgeçilmez bir dünya markası olma yolunda emin adımlarla yürümektedir."