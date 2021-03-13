Kamuya personel alımında yeni dönem başlıyor

Güçlü Türkiye'yi omuzlayacak nitelikli kadrolar için yeni dönem başlarken, kamuya personel alımları artık Elektronik Kamu İstihdamı Portalı (EKİP) üzerinden gerçekleştirilecek. Personel alım ilanları tek adresten duyurulacak. Yeni dönemde norm kadroda kademeye göre ücret sistemindeki tüm sorunlar da çözülecek.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, EKİP ile kamu personeli alımlarını tek bir sistem üzerinden hızlı bir şekilde gerçekleştireceklerini duyurdu. Selçuk, "Proje ile kamuda yeni bir dönemi başlatacağız. Kamu istihdamına katılım artacak. Nitelikli eleman alımı kolaylaşacak. Tek bir merkezden kamuoyuna açık bir şekilde hizmet vereceğinden açık ve şeffaf devlet anlayışımıza katkı sağlamasını öngörüyoruz" dedi. Bu yıl EKİP Projesi ile artık tüm kamu personeli alım ilanları internet sitesi üzerinden yayımlanacak.

65 BİN PERSONEL İSTİHDAM EDİLECEK

YIL sonuna kadar kamuya doktor, eczacı, hemşire, bekçi, madenci, emniyet ve din görevlisi alımları sürecek. Bu yılın bütçesinde kamu personel giderleri yeni personel alımı kapsamında yüzde 15.3 artırıldı. Yılsonuna kadar 65 bin personel alınacak. 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için 15-26 Mart tarihleri arasında ön başvurular alınacak.

İŞTE 10 BAŞLIKTA YENİ SİSTEM

■ Personel ilanları tek adresten duyurulacak.

■ Elektronik Kamu İstihdamı Portalı kullanılacak.

■ Sistemin e-devletle entegrasyonu sağlanacak.

■ Adaylar istihdam bilgilerine 7/24 ulaşabilecek

■ Kamuya nitelikli personel alımı kolaylaşacak.

■ Devlette istihdama katılım artacak

■ Kamu İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kurulacak.

■ Norm kadroda derece, ücret sorunu çözülecek.

■ Kadro, pozisyon tanımları güncellenecek

■ Kamu personel planları yeni iş planları hazırlayacak.

HAZAL ATEŞ