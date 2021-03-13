Reform Paketi ülkemizi hedeflerine ulaştıracak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan reform paketi iş dünyasında olumlu karşılandı. Paketteki maddeler tam not alırken, beklentileri yukarı çekti. İş dünyası temsilcileri, gelir vergisinden muaf tutulmasının 850 bin esnafa verilmiş en güzel hediye olduğunu söyledi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Twitter hesabından, Ekonomi Reformları Tanıtım Toplantısı'na katıldığını söyledi. Hisarcıklıoğlu, paylaşımında, "İhtiyaç duyulan alanlardaki yapısal sorunlara odaklı, kurumsal yapıyı güçlendiren, giderek önemi artan dijital, yeşil ekonomiye önem veren tedbirler açıklandı. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." görüşüne yer verdi.

İYİ SONUÇLAR VERECEK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, ekonomi alanında açıklanan reform paketini olumlu bulduklarını bildirdi. Palandöken, yaptığı yazılı açıklamada, alınan kararları esnaf adına önemli ve değerli bulduğunu vurguladı.

Palandöken, şunları kaydetti: "Öncelikli 850 bin basit usul-de işyeri bulunan esnaf ve sanatkarımıza yönelik vergi muafiyetini olumlu bulu-yoruz. Bu kesimde yer alan kuaför, tesisatçı, tamirci gibi yaklaşık 850 bin esnafımız gelir vergisinden muaf tutu-luyor, beyan yükümlülükle-ri de kaldırılıyor. Mükellefle-rin noter tasdiki ve muhafaza yükümlülükleri hafifletili-yor. Vergi cezalarında uzlaşı-ları genişliyor. Yeni kararlar sayesinde dijital vergi daire-leri ile kuyruklar ortadan kalkacak vatandaş daha seri hizmet alacak. Başta esnaf ve sanatkar camia-mız olmak üzere ülke genelin-de iyi sonuç-lar vereceğine inanıyoruz."



TOPARLANMA HIZI İVME KAZANACAK

MÜSTAKİL Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Genel Başkanı Abdurrahman Kaan, pakete ilişkin, "Türkiye ekonomisine taze kaynak girişi sağlayacağına inandığımız bu Reform Paketi ile birlikte, iç talepten yatırım harcamalarına kadar birçok parametrede hızlı bir gelişim gözlenecektir. Böylece son dönemde parasal sıkılaştırma adımlarıyla birlikte nispeten baskı altında kalan ekonomik aktivitedeki toparlanma hızı da yılın ikinci çeyreği itibariyle ivme kazanacak, Türkiye ekonomisi pozitif büyüme patikasında yoluna devam edecektir." açıklamasını yaptı. Açıklanan paketin ülke ekonomisine olumlu yansımasını beklediklerini kaydeden Kaan, "Reform Paketi iş dünyası adına, 2021 yılında ekonomik aktivitenin yönünün pozitifte tutulacağına dair oldukça memnun edici bir gelişme olmuştur" diye konuştu.



MEMNUNİYETLE KARŞILADIK

İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, "Esnaf sanatkarlar pandemi sürecinden olumsuz yönde etkilenen kesimlerin başında gelmektedir. Dolayısıyla kesime yönelik yapılan her desteği memnuniyetle karşılamaktayız" dedi. Mutlu şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanımızın son açıklamaları da, basit usülde vergilendirilen üyelerimizi rahatlatacaktır. Esnaf teşkilatının başkanı olarak emeği geçenlere teşekkürlerimi sunuyor, benzer kolaylıkların pandemi sürecinde işletmeleri kapalı olan ancak gelir vergisine tabi çalışan üyelerimiz için de uygulanmasını bekliyoruz."



BÜYÜK KATKISI OLACAK

Anadolu Aslanları İşadamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, "Küçük esnafa yönelik vergi muafiyeti ve beyan yükümlülüğünün kalkması bu zor günlerde güzel bir hediye oldu." dedi. Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle ise "200 milyar dolarlık ihracat hedefine ilerlerken Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomiye ilişkin reform paketinin, hedeflerimize büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.