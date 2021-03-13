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Haberler Ekonomi Süt üreticisine 424 milyon Bekir lira ödeniyor

Süt üreticisine 424 milyon Bekir lira ödeniyor

Süt üreticisine 424 milyon Bekir lira ödeniyor

13.3.2021

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 2020'nin ekim, kasım ayları için 243 bin 128 üreticiye, 1 milyon 550 bin 719 ton çiğ süt için 424 milyon 194 bin lira ödeme yapacaklarını açıkladı.

Ödemelerin dün saat 18.00'den itibaren hesaplara yatırılmaya başlandığını belirten Bakan Pakdemirli, Erzurum'daki 15 Temmuz Milli İrade Salonu'nda düzenlenen Etçi ve Kombine Irkların Suni Tohumlama Uygulamalarıyla Yaygınlaştırılması Projesi Lansmanı'nda yaptığı konuşmada sektörün büyümesini sürdüreceğini söyledi. Pakdemirli, "Son 19 yılda hayvancılığa toplam 73 milyar lira destek ödedik. Bunun yüzde 21'i yani 16 milyar lirası son 3 yılda ödendi. Ülkemiz, tarımsal hasılada Avrupa'da liderliğini korumaktadır" dedi.

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